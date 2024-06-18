نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الاتحاد السكندري والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام النادي الاهلي والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول وسط سيطرة كبيرة من المارد الأحمر من أجل حسم المباراة بنقاطها الثلاث.

ويعد الأهلي صاحب أكبر عدد من المؤجلات وذلك بعد الغياب بداعي المنافسات الأفريقية والذي حصد لقبها في النهاية.

تشكيل الاهلي في المواجهة

وجاء تشكيل الأهلي مكون من : محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، حسين الشحات، مروان عطية ، إمام عاشور، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.



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