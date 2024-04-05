نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 14 عام غياب.. مصطفى شعبان يعود من جديد للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب دام لأكثر من 14 عامًا يستعد النجم مصطفى شعبان، للعودة إلى الساحة السينمائية من جديد، حيث كان آخر أعماله السينمائية هو فيلم الوتر الذي عُرض عام 2010.

وصرح مصطفى شعبان، في لقائه التلفزيوني مع برنامج ET بالعربي، قائلًا: “في فيلم سينما قريب إن شاء الله، وهنعلن عنه مع بدء التصوير بإذن الله”.

وعن مشروع فيلم “حتى لا يطير الدخان”،علق قائلًا: “مشروع حتى لا يطير الدخان قائم ولكن دكتور مدحت العدل اتشغل في حاجات وأنا كمان اتشغلت، ولكن لسه عايزين نعمله وده حلم من أحلامي”.

كذلك طرق الفنان مصطفى شعبان للحديث عن مسلسله "المعلم"، الذي يشارك به حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني، قائلًا: “الحمد لله المسلسل حقق نجاحا أكبر من ما كنا متخيلين، وأنا بحب الشخصيات الشعبية، وسوق السمك جديد على الدراما متعملش قبل كده مشفناهوش بتفاصيله وألوانه، ذكرياتنا بس فيلم شادر السمك وهو فيلم لمدة ساعة ونص، ولكن إحنا تعمقنا في العالم بتاع السمك، والعالم ده بيشدني أوي”.

آخر أعمال مصطفى شعبان السينمائية

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان السينمائية فيلم “الوتر” والذي عرض عام 2010، وشارك في بطولته عدد من ألمع نجوم الفن أبرزهم: الفنانة غادة عادل، أروى جودة، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.