نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابلة وزير التربية والتعليم.. ملخص الحلقة الـ 26 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الحلقة الـ 26 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب صدفة للمدرسة التي تعمل بها، ووجدت كل الطلاب والمدرسين يلتفون حولها ويرحبون بها بل وهادوها بالورود والشيكولاتة، وعندما دخلت لمدير المدرسة تفاجأت كذلك بمعاملته الحسنة لها، وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها هي والطالب نور، كشفت صدفة - ريهام حجاج، أثناء ظهورها في بث مباشر علي السوشيال ميديا، عن فضيحة راندا- دهب تامر، وأنها حامل من علي- سليم الترك، مما تسبب في فضيحتها فضيحة كبيرة وبدأ البعض يدخلون الصفحة الخاصة لراندا ويسرقون صورهم ويقومون بتركيب صور عليها، مما جعل راندا تنهار.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الـ 26 من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

