نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الـ 14 من مسلسل "رحيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة 14 من مسلسل «رحيل» بطولة الفنانة ياسمين صبري، بمواجهة بين رحيل وصلاح لتحاول إقناعه بعدم قتل حمزة وبدر والتراجع عن انتقامه وعدم أخذ حقه بنفسه وأنها هي من سوف تُرجع له حقه منهما، وتقنعه بأن يصبر وحقها وحق أخته وحقه هو سوف يرجع، حاولت رحيل التهوين على صلاح وأقنعته أن يستمتع بحياته وأنه قريبًا سوف يصبح أبًا، ثم تذهبت لبدر ويدور بينهما حوار فيحاول بدر إقناعها بالزواج منه لتوافق رحيل على الزواج من بدر مقابل أن تسترد معرض والدها وقاتل والدها، اخبر بدر رحيل عن قاتل والدها ليخبرها أن سيد الفار هو مَن قتل والدها، ومن جانبه يسرق سيد النقود من معرض بدر الأتربي فكشف بدر سرقة سيد وذهب له ليسترد منه النقود التي سرقها.

القنوات الناقلة لمسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

مواعيد عرض مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على من ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

