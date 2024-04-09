نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هنا الزاهد شبه باربي".. هشام ماجد يكشف عن حقيقة تشابه فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بـ فيلم باربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد حقيقة تشابه فيلمه الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” بـ فيلم باربي، بعد أن آثر الجمهور العديد من التساؤلات بين العملين، عقب مشاهدة برومو الأول.

فصرح هشام ماجد خلال لقائه مع ET بالعربي عن فيلمه الجديد قائلًا: “بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلًا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم”.

وعن هنا الزاهد قال هشام ماجد: “هنا شاطرة جدًا ودؤوبة في شغلها، وأنا بحب أشتغل مع الناس دي، وبتضحك جدا بس مش أكتر من الرجالة، الرجالة كوميدية أكتر”.

آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد، مسلسل “أشغال شقة” ويشاركه في بطولة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.