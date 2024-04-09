مسلسل جودر الحلقة 15.. جوهرة تعترف بحبها لجودر وداهش ينقذه منها

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر مسلسل جودر بوقوف شهرزاد في المطبخ لتحضير الطعام للملك شهريار وتساعدها شقيقتها دنيا زاد وتأتي إحدى الخادمات تخبر شهرزاد بإن شهريار يريد رؤيتها، وتسألها شقيقتها ستذهب على تلك الهيئة وبها رائحة "البصل والثوم" بسبب الطعام وتنصحها دنيازاد بأن تذهب على هيئتها.

وتذهب شهرزاد للملك شهريار ويتعجب من هيئتها ويسألها عن سببها وتجيبه بأن سبب ذلك هو تحضيرها الطعام له وإنها ستذهب لتغيير ملابسها وتعطر جسدها وتأتي له لتستكمل حكاية "جودر ابن عمر المصري" ويطلب منها شهريار الجلوس وه بهيئتها كذلك وتستكمل الحكاية.

واستكملت شهرزاد الحكاية، وبدأت بقيام جوهرة بأعمال السحر ليقع جودر في حبها وتذهب لغرفته، ويظهر له الجني داهش ويفزع منه جودر وتدخل جوهرة لجودر غرفته وتخبره بحبها له ويخبرها جودر إنه متزوج ويحب زوجته، ويظهر داهش أثناء حديث جوهرة ويروي لجودرة عن جنية ظهرت له وتهدده جوهرة إنها ستحرقه إذا لم يتصرف ويطلب منه جودر البقاء معه.

قصة مسلسل جودر







تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.





أبطال مسلسل جودر







مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

