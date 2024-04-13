نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ووصيتها الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر عن وصية أخته قبل وفاتها، قائلا إنها طلبت أن تتم مراسم الصلاة والدفن في هدوء بمقابر العائلة دون عزاء، وطالب أخوها الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، جاء ذلك من خلال منشور أعلن فيه شريف عن وفاة أخته الفنانة شيرين سيف النصر وكتب على صفحته على الفيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله أختي الصغيرة الفنانة المعتزلة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وتوفيت شيرين سيف النصر، فجر اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر عن عمر ناهز الـ57 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وأنه تم استخراج تصريح الدفن ظهر اليوم السبت، من مكتب منطقة الشيخ وزايد وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقابرالعائلة بمدافن الإمام الشافعي.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية. ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن عام 1967، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986.

قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

وابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 عامًا، بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.

ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.