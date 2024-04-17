موعد عرض فيلم وش في وش على نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة نتفلكيس عن طرح فيلم وش في وش، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، يوم 25 أبريل الجاري، الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي وحصده إيرادات جاوزت الـ 36 مليون جنيه داخل مصر.

أبطال وش في وش

ويشارك في بطولة وش في وش عدد من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم لطفي لبيب وخالد الصاوي ومصطفى غريب وعمر مصطفى متولي، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

قصة فيلم وش في وش

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات الزوجية التي تزداد بسبب تدخل الأهالي، ويأتي ذلك عن طريق قصة زوجين هما محمد ممدوح الذي يقدم شخصية مهندس وأمينة خليل التي تظهر ربة منزل ضمن الأحداث، ويضطران للجلوس لساعات طويلة سويًا مع أهاليهما مما يولد العديد من الصراعات.

أحدث أعمال الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح

ومن ناحية اخري، يعرض للثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح حاليًا في دور العرض فيلم شقو، وحقق حتى الآن إيرادات بلغت 43 مليون جنيه، من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، يسرا، أحمد فهمي، عباس أبو الحسن، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، تظهر فيه أمينة خليل بدور راقصة، تجمعها قصة حب بـ محمد ممدوح، وأيضا تجمع دينا الشربيني وعمرو يوسف قصة حب، أما يسرا فهي زعيمة عصابة.

أعمال جمعت الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح

اشترك الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح في فيلم "الخلية" مع الفنان أحمد عز، أحمد صفوت، عائشة بن أحمد، أحمد صلاح حسني، سامر المصري، ريهام عبد الغفور، رانيا الخطيب، سلوى محمد علي، ومن إخراج طارق العريان، فيلم "122" مع الفنان أحمد داود، طارق لطفي، محمود حجازي، أحمد الفيشاوي، صبري عبد المنهم، جيهان خليل، محمد لطفي، أسماء جلال، هاني سراج، تارا عماد، ومن إخراج ياسر الياسري، مسلسل "قابيل" مع الفنان محمد فراج، طارق عبد العزيز، أحمد كمال، علي الطيب، تامر نبيل، نهى عابدين، فاطمة نصار، حسني شتا، بسنت شوقي، ومن إخراج كريم الشناوي.

اجتمع الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح في مسلسل "خلي بالك من زيزي" مع الفنان علي قاسم، أسماء جلال، نهى عابدين، عارفة عبد الرسول، بيومي فؤاد، محمد فراج، صبري فواز، علي الطيب، صفاء الطوخي، ومن إخراج كريم الشناوي، اشتركا في مسلسل "العائدون" مع الفنان أمير كرارة، محمود عبد المغني، محمد فراج، صالح عبد النبي، هاني رمزي، محمد عادل، صبري عبد المنعم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ظهر محمد ممدوح كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "الهرشة السابعة" بطولة أمينة خليل، في حين ظهرت أمينة أيضًا كضيفة شرف في مسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح.