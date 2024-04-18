للمرة الثانية.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاع مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، في تحقيق نجاح كبير في كل مكان، عقب عرض العمل في الماراثون الرمضاني 2024، مما جعل المشاهدين يترقبوا موعد العرض الثاني.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

انطلقت أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي، في العرض الثاني له، يوم السبت الماضي، ويعرض يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً عبر قناة dmc، ويتم إعادته في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويتم إعادة الحلقة للمرة الثانية، في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم التالي، على أن يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 9:00 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا، كما يتم عرضه على منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، باقة من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض.

كما يضم أيضًا في بطولته: "أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال".

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يتسم مسلسل بيت الرفاعي بالغموض، بجانب المواقف الغير متوقعة، والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي، بين أمير كرارة، وأحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان.

ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق، على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.