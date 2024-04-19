عاجل.. تعرف على موعد جنازة الفنان صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفى منذ قليل الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز 80 عامًا، و تم تحديد صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

و أعلن خبر وفاة الفنان صلاح السعدني، الفنان إيهاب فهمي، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'وداعا الاستاذ صلاح السعدنى انا لله وانا اليه راجعون'.

و أيضاً أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر ونشر عبر حسابه على Instagram صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

و يذكر أن صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، ممثل مصري.

و حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

و من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.