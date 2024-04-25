نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل افتتاح الدورة الـ 10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الخميس 25 إبريل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث تنطلق فعاليات حفل افتتاحه في السابعة مساء بمسرح أوبرا سيد درويش، تحيي فرقة فلكلوريتا حفل الافتتاح في دورته العاشرة الذي سينعقد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل، وذلك بحضور قيادات محافظة الإسكندرية، ووزارة الثقافة.

وتقدم الفرقة عدد من الأغاني الفولكلورية، إذ تقدم مجموعة من الأغاني تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي.

تفاصيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية والطلبة

وتضم مسابقة الأفلام العربية والطلبة في لجنة تحكيمها كل من: الدكتورة نائلة عمارة عميد كلية الإعلام جامعة فاروس حاليًا وعميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف الأسبق، وكيل كلية الآداب جامعة حلوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع الاسبق، رئيس قسم الاعلام ادأب حلوان السابق، خريجة كلية الاعلام جامعة القاهرة وحصلت على الماجستير والدكتوراة في تخصص الراديو التليفزيون من نفس الكلية، مقدمة برنامج ماذا ولماذا على الراديو ٩٠٩٠ منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، وقد سبقت القيام بتجربتين في مجال التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "حزب الكنبة" على قناة القاهرة والناس و"مصر الجديدة "على قناة الحياة.

تفاصيل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين



أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فتضم كل من: د. ناجي وديد فوزي المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون حيث تجاوزت أبحاثه في السينما، وخصوصا نقد الصورة السينمائية المائتي وستين بحثًا، كما صدر له تسعة وعشرون كتابًا عن السينما، ومنها: نشرات السينما، سينما الشيطان، الطفولة في السينما المصرية، سينما الشعب، فكر السينما، مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية، مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية، تاريخ الثقافة السينمائية في الإسكندرية الذي صدر بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



والناقدة ناهد صلاح الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو نقابة المهن السينمائية المصرية (شعبة السيناريو) وعضو جمعية النقاد المصريين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات سينمائية.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.