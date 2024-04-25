الليلة.. بدء عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق بمسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - تجسيدًا لأهداف الثقافة المصرية الرامية لنشر مختلف ألوان الإبداع الجاد تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج كريمة بدير، دراما محمد فؤاد وإعداد موسيقى محمد مصطفى وذلك لمدة 3 ليالي متتالية تبدأ في الثامنة مساء الخميس، الجمعة، السبت 25، 26، 27 إبريل على مسرح الجمهورية.

أحداث العرض المسرحي ريا وسكينة

يتناول العرض قصة الشقيقتان ريا وسكينة اللتان اشتهرتا بتكوين تشكيل عصابى لخطف وقتل السيدات فى مدينة الاسكندرية خلال اوائل القرن الماضى وتسببتا فى تغيير بعض نصوص القانون الجنائى لتنفيذ حكم الإعدام فيهما فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث.

الأدوار الرئيسية

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي بالتبادل مع نوران محمد في دور(ريا)، دنيا محمد بالتبادل مع نورهان جمال في دور (سكينة)، فاطمة الشبراوي في دور بديعة، هانى حسن بالتبادل مع محمد هلال فى دور نابش القبور،كما يشارك بمشهد الزار فرقة أولاد النيل للتراث، العرض لايف ميوزك ديفيد سمير، إضاءة رضا إبراهيم، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل.

فرقة فرسان الشرق للتراث

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.