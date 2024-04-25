نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نصيحة مدحت العدل لـ أحمد مكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكاتب والسيناريست مدحت العدل على توجيه نصيحة للفنان أحمد مكي، وذلك من خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المُذاع على شاشة قناة "ON”.

وطلب مدحت العدل من أحمد مكي أن يجيد اختيار عمله القادم، قائلًا: "بقول لأحمد مكي ياخد باله رمضان اللي جاي، وأوصيه وأوصي نفسي بالتجديد كل فترة، وأحمد مكي طاقة هايلة".

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة أحمد مكي، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



شارك في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدد كبير من النجوم بجانب الفنان أحمد مكي أبرزهم: رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

آخر أعمال مدحت العدل



والجدير بالذكر، أن مدحت العدل شهد نجاح آخر أعماله في الدراما بمسلسل عتبات البهجة الذي عرض خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

أحداث مسلسل عتبات البهجة



تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار تشويقي مثير، حيث يظهر من خلالهايحيى الفخراني» في شخصية بهجت الأنصاري أحد مؤثري مواقع التواصل االاجتماعي، ويقدم محتوى يحث على النجاح والاستقرار في الحياة، وفي ذلك الوقت توفيت زوجته وبلغ سن المعاش من الوزارة، لتتصاعد الأحداث ويبدأ في مواجهة أزمات عديدة، من ضمنها الفجوة التي تحدث بين الآباء والأبناء في بعض الأحيان.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



مسلسل عتبات البهجة، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم الفنان القدير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

