بوليوود تحيي ذكرى الفيلم الأيقوني لأنيل كابور Lamhe

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص رواد السينما في بوليوود على إحياء ذكرى واحدًا من الأفلام الأيقونية للنجم أنيل كابور، كان الذي قرر خلاله الاستغناء عن شاربه للمشاركة في بطولته.

ووفق إنديا توداي، الفيلم هو Lamhe، وخلاله شارك أنيل كابور في دور البطولة بجانب سيرديفي، ومن إخراج ياش شوبرا.

وكان قد اكد المخرج الهندي الكبير بوني كابور العمل على جزء ثاني من فيلم No Entry 2، بمشاركة أبطال الجزء الأول من الفيلم الناجح.

ووفق إنديا توداي، كان قد شاركة انيل كابور في الجزء الأول من هذه السلسلة، ومن المقرر أن يعود من جديد في الجزء الثاني.

وضمن المشاريع القادمة لأسرة كابور في بوليوود، أعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن مشروع سينمائي رومانسي جديد يستعد للعمل به، يشارك به فارون دهوان وجنهافي كابور في أدوار البطولة.

ووفق إنديا توداي، أعلن كاران جوهار عن العنوان الرسمي للفيلم على أن يكون Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari.

أيضًا أعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن الموعد الرسمي لطرح فيلم سارة علي خان الجديد Ae Watan Mere Watan.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر طرحه للعرض عبر خدمة البث الرقمي التابعة شركة أمازون "امازون برايم"، بتاريخ 21 مارس المقبل.

تعاون مع تايجر شروف

يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

Bun Tikki

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الانتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسمStage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة اانتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.