لتضامنها مع شعب فلسطين.. المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني يكرم مادلين طبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني الفنانة والإعلامية مادلين طبر، وذلك لتضامنها ودعمها الدائم للشعب والقضية الفلسطينية، ومن المقرر إقامة التكريم يوم5/6/2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر المجلس بمصر الجديدة.





نص دعوة التكريم

يتشرف المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني بتكريم نخبة من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وان اختيارنا بهذا التوقيت الحرج الذي يهدد بقاء فلسطين على الخريطة وما يتعرض له شعبنا من حرب ابادة نكرم المبدعين العرب المخلصين للقضية الفلسطينية في جميع المجالات ووقع اختيارنا على الفنانة القديرة والاعلامية مادلين طبر لدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية قولا وعملا.





كما نكرم د. بيتر بشارة رئيس مؤسسة الحياة لدعمه المتواصل لأبنائنا من الجالية الفلسطينية بجمهورية مصر العربية ونكرم الاعلامية د. مروة يوسف مسؤلة المجلس بجمهورية مصر العربية على عملها الكبير من اجل اغاثة اهلنا بقطاع غزة، كل التقدير لمسيرتهم المشرفة ومعا وسويا نحو القدس.





آخر أعمال الفنانة مادلين طبر الدرامية



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال مادلين طبر الدرامية مشاركتها في مسلسل "ملف سري"، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

آخر أعمال الفنانة مادلين طبر السينمائية



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة مادلين طبر حاليًا عرض فيلم" نبيل الجميل"،الذي تتعاون فيه مع النجم محمد هنيدي، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، بطولة نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، وآخرون من النجوم.



