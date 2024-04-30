نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي: عاوزه أشتغل مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة مي القاضي، أنها تتمنى أن تكون الناس مثل الكلاب، موضحة أنها تعشق الكلاب لأنهم يتميزون بصفة الوفاء وهم كائنات مميزة عن غيرها.



تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "ياريت البني آدمين نص الكلاب، أنا بحس أن فيهم أحلى طباع أحب ألاقي الطباع دي في أي حد لأن عندهم وفاء كبير.. والكلب دايمًا بيكون صاحب صحبه.. وخالي من كتر حبه في الكلاب أنا بقيت بحبهم جدا وبشوف فيهم أحلى الصفات".



وأشارت مي، إلى أن الجمهور ينتقد الفنانات بشكل غير طبيعي، وياسمين صبري فنانة بسيطة للغاية وليست مغرورة أو مكتبرة، موجهة رسالة للجمهور: "براحه عليها شوية كل واحد عند إمكانياته وعارف نقط قوته فين وبيشتغل عليها ومش عيب أنه ميغيرش منها لأن دي حتته".



وأوضحت مي، أنها لم تأخذ الفرصة التي تستحقها حتى وقتنا الحالي وتنتظرها كونها تفضل الأدوار المركبة ودورها في مسلسل رحيل من أقرب الأدوار لقلبها.



وأختتمت مي القاضي، أنها تحب أن تشارك محمد رمضان والمخرج محمد سامي في عمل فني وخاصة في شخصية فتاة شعبية وتحب أن تقدم الأدوار التي فيها تحدي لشخصيتها.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.