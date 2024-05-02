بعد شائعة الانفصال.. أول صورة تجمع أحمد السقا بزوجته مها الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد شائعة الانفصال انتشرت صورة تجمع بين النجم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير وذلك في أول يوم لعرض فيلم “السرب ” بأحد السينمات

رد الفنان أحمد السقا على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام ٢٥ عامًا في تصريحات صحفية أن ما يتداول من أنباء عن إنفصالهم غير صحيح وأن زواجهم مستمر حتي نهاية العمر.

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل “ العتاولة ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وحقق نجاحًا ساحقًا وبدا في تصوير الجزء الثانى من المسلسل .

شارك في بطولة مسلسل “ العتاولة ” الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان طارق لطفي والفنان القدير محمد التاجي والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنانة زينة والفنانة نهي عابدين والفنانة زينب العبد والفنان مصطفي أبو سريع والفنان أحمد كشك والفنانة مي كساب والفنانة مريم الجندي والفنانة منة تيسير والفنان أحمد عبد اللاه وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

وكان قد ألغي العرض الخاص لفيلم "السرب"، بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان شريف منير، والذي كان المقرر أن يقام يوم الثلاثاء، وذلك بسبب حدوث تأخير في تجهيز نسخة العرض الخاصة بالفيلم والتي ستصل بعد الموعد المحدد للعرض الخاص.