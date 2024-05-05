إلهام شاهين: "هولع شمعة في الكنيسة لمصر احتفالا بعيد القيامة"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة إلهام شاهين، أقباط مصر احتفالًا بعيد القيامة المجيد، موضحة أنها حضرت القداس بالكنيسة الإنجيلية صباح اليوم، وتتمنى لهم عيد سعيد، مؤكدة أنه بعد غدًا الإثنين نحتفل بيوم شم النسيم ويحتفل به كل المصريين وكل أحفاد الفراعنة.

وقالت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كل سنه ومصر دائمًا بخير.. وفي ما بين محبة وسلام وخير وتسامح وإنسانية"، مؤكدة أنها هنأت الفنانة هالة صدقي كأول شخص تهنئه بهذه المناسبة وهنأت ايضًا هاني رمزي وماجد الكدواني ونيللي ولبلبة.

وتابعت: "ولعت شمعة في الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة وكان بها الكثير من الوزراء والسفراء الأجانب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وكان يوم جميل وكان هناك حالة من البهجة الشديد"، مضيفة: "ولعت شمعة لمصر أن ربنا يحمينا من كل شر ويفرجها علينا وربنا يشفى كل المرض وكل من يعاني من أي أزمة أو في مشكلة يخففها الله عليه".

أعمال تستعد لها إلهام شاهين

والجدير بالذكر، كشفت إلهام شاهين عن أجدد الأعمال التي تحضر لها الفترة الحالية، ومن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز أحمد والمذاع عبر قناة الظفرة.

وقالت إلهام شاهين: "في فيلمين بيتحضروا دلوقتي الحب كله تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وفيلم الورقة التالتة تأليف سارة شولح، وإخراج منى الخضري والاتنين في مرحلة التحضير والتعاقد مع الكاست وأماكن التصوير، وفي واحد هنبدأ في قريبًا بإذن الله، وفي ورق بقرأه لرمضان وبيتحضر دلوقتي".

ومن جهة أخرى، كشفت إلهام شاهين موقفها من المسرح، وقالت: "آخر مسرحية ليا بهلول في إسطنبول مع سمير غانم الله يرحمه حبيب قلبي، كنت متفقة أعرضها سنة عشان مش قادرة أوفق بين التصوير وبين المسرح يوميًا لكن قعدت أقدمها 5 سنين، وكانت ممكن تقعد أكتر بس كنا تعبنا حقيقي ومكنتش بلحق أنام وعندي تصوير بالنهار ومسرح بليل وصلنت أني أُنهكت تمامًا صحيًا".

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين هو مشاركتها في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

وكانت تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي حول ثريا التي تصاب بمرض الزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد والذي يقع في العديد من المشاكل بسبب رعايته له واهتمامه بها، والحكاية من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، عابد عناني، محسن صبري، فتوح أحمد، إيمان السيد، أحمد فريد إنجي كيوان، أمير شاهين، روان الغابة، ياسمين بن داوود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج عصام نصار.