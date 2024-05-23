نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فستان قصير.. أيتن عامر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أيتن عامر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور خلال ظهورها ببرنامج الليلة دوب من لبنان، وظهرت بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار.

إطلالة الفنانة أيتن عامر

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ظهرت أيتن عامر بإطلالة صيفية، متناغمة مع إجواء الربيع المنعش، لتمزج بين الألوان الزاهية، مثل البرتقالي والبينك والأصفر والفيروزي الفاتح، وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل عفوي على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الخمرية.

أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر

ومن جانبه، استطاعت أن تلفت الأنظار عليها بشكل كبير مؤخرا بسبب رشاقتها، واستايل ملابسها، ونشاطها الملحوظ في عالم الغناء، وكانت أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وبدأت أيتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية، قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.

آخر أعمال الفنانة أيتن عامر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض لها في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، والمسلسل من بطولة هدى حسين وماجد المصري وأيتن عامر وفاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وايضا الفيلم الكوميدي عنب مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة آيتن عامر، محمود الليثي اسلام ابراهيم، توني ماهر،، نور قدري، وآخرين من النجوم المتميزين، كما يظهر الفنان لطفي لبيب والفنانة ليلى عز العرب والفنان محمود حافظ وآخرين من كبار النجوم كضيوف شرف للفيلم، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور، وانتاج رشا الظنحاني، مشاركتها في مسلسل "جودر" الذي تم عرضه في موسم رمضان لهذا العام الحالي مع الفنان ياسر جلال وهو مسلسل يدور في اطار تاريخي فانتازي.