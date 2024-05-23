بعد عرض 4 حلقات.. مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة منصة watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل دواعي السفر، والذي يعرض حاليًا على منصة watch it، قائمة الأكثر مشاهدة واحتل المركز رقم 1 في القائمة، ويعد مسلسل دواعي السفر أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض من المسلسل 4 حلقات.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ومسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل دواعي السفر هو التعاون الثالث بين الفنان أمير عيد مع المؤلف محمد ناير بعد مسلسل ريفو، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعي السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف وحازت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما دفعه على إلى خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

قصة مسلسل دواعي سفر

مسلسل دواعي السفر تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

أحداث الحلقة الرابعة مسلسل دواعي السفر

وفى الحلقة الرابعة من المسلسل بدأت داليا "دنيا وائل" تعليم القبطان إبراهيم "كامل الباشا" اللغة الإسبانية لإنه ا كان يريد تعلمها من صغره.

وطلب من الدكتورة هدى "نادين" أن ترقص معه تانجو في حفلة العيادة ووافقت وبدأ على " أمير عيد " أن يعلمه رقص التانجو، ويوم الحفلة رقص معها بكامل لياقته والنشاط وصفق له جميع الحضور، وأبلغته هدى أن داليا بدأت صحتها النفسية تتحسن بسببه وأنها بدأت في حملتها للقضاء على الوحدة ووضعت الإعلانات في الشارع برقم القبطان إبراهيم.