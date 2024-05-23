تفاصيل مسلسل "وتر حساس "والعرض Off Season

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الثنائي إنجي المقدم وصبا مبارك على بطولة مسلسل جديد بعنوان وتر حساس، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، حيث بدأ عدد من النجوم التحضير لأعمالهم الدرامية التي من المفترض أن تعرض في موسم الـ Off Season.

تفاصيل مسلسل "وتر حساس"

يجمع المسلسل بين إنجى المقدم وصبا مبارك بعد 7 سنوات من تعاونهما في مسلسل حكايات بنات الجزأين، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "وتر حساس" في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال صبا مبارك

ومن ناحية أخرى، خاضت صبا مبارك السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لحظة غضب»، والذي تكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته كلا من محمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن، وريم خوري، ويوسف عمر، وآية عبد الرازق، وآدم النحاس، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وايضا مسلسل بين السطور حيث جسدت خلاله دور إعلامية لديها غيرة كبيرة على برنامجها الذي يحمل اسم المسلسل ولا تسمح لأي شخص بأن يتعالى عليها، ولكن تتعرض تلك الإعلامية لازمة بعد ظهور حب طفولتها من جديد وتعرضه للقتل فتكون هي من ضمن المتهمين في هذا الحادث ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال بالبحث عن قاتل هذا الرجل، وايضا فيلم أنف وثلاث عيون، وذلك إلى جانب الفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة ظافر العابدين وحقق العمل في السينمات نجاحات ولكنها ليست بالكبيرة لهذه الدرجة.

آخر أعمال إنجي المقدم

كان آخر أعمال إنجي المقدم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية، وايضا كضيفة شرف في مسلسل راجعين ياهوا، بطولة خالد النبوي تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت العرض وشارك في العمل كل من نور النبوي، وفاء عامر، طارق عبدالعزيز، أنوشكا وآخرين.

وكان آخر أعمالها في السينما فيلم 11.11، الذي عرض 2022، وكان من تأليف ياسر عبدالباسط وإخراج كريم أبوزيد وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وايضا فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.