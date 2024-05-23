صابر الرباعي لـ دوت الخليج الفني: "حبيت أغني للشارع المصري وهذه نصيحتي للمواهب الشابة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

*جمهورنا العربي بطبعه ذواق للفن والموسيقى ويحبهم

*علاقتي بالجمهور المصري قوية وقريبة لقلبي

*الأجيال الحالية تميل للموسيقى الغربية والشعبية وتقارن بينهم

*السوشيال ميديا أصبح شئ مهم لنا سواء تقبلنا ذلك أم لا

النجم صابر الرباعي واحدًا من أهم المطربين على الساحة الغنائية العربية، ولديه شعبية كبيرة وخاصة في مصر، فهو يحمل صوت طربي ومقومات الفنان الشامل، ودائما أعماله مختلفة ومميزة وخاصة أنه دائما يحاول التنوع والتجديد.

وطرح الرباعي مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "الباشا" باللهجة المصرية تمهيدًا لطرحه الألبوم الجديد الذي ينافس به في السيزون الصيفي، وكان للفجر الفني حوار مميز معه:

صابر الرباعي

المرة الأولى التي تخوض بها تجربة الغناء الشعبي في "الباشا" ما السبب وراء هذا الاختيار؟

نعم صحيح الأغنية مختلفة تمامًا عن ما قدمته من قبل في أعمالي، وأحببت أن أغني للشارع المصري لإنه مختلف ومحبب عند الجميع، والحمدلله الأغنية حققت صدى جيد منذ طرحها، والناس تتساءل من الباشا أحب من خلالكم أن أقول لهم كل شخص شاطر فيما يقدمه هو الباشا.

لديك جمهور كبير في مصر والعالم العربي ما هو المختلف في الجمهور المصري عن غيره من الجمهور العربي؟

جمهورنا العربي بطبعه ذواق للفن والموسيقى ويحبه، لكن المصري هو من أخترع الموسيقي والفن نحن كبرنا على صوت أم كلثوم وعبد الحليم وعبدالوهاب، تربينا على الاستماع لهم والغناء معهم، الجمهور المصري يعرف يختار ما يستمع له ويشجعه.

كما أن علاقتي بالجمهور المصري قوية ومحببة لقلبي تحديدًا منذ عام 1992، ودائما أجد منهم المحبه والتقدير.

ما هي الأسس والمعايير التي تختار بها الأغاني التي تقدمها؟

الكلمات هى أهم شئ في الأغنية هي التي تحدد بنسبة كبيرة مدى تقبل الجمهور للأغنية، وخاصة في هذا الوقت أصبح اختيار كلمات الأغنية الجيدة شئ صعب لأنك تجد نفسك تقع في فخ الاختيار بين أن تواكب الأجيال الحالية أو تستمر في ما قدمته منذ زمن.

صابر الرباعي

مع انتشار السوشيال ميديا والمنصات الموسيقية وسهولة طرح الألبومات.. هل فقد الجمهور متعته وحماسه في انتظار البوم نجمهم المفضل عكس السابق؟

السوشيال ميديا أصبح شئ مهم لنا سواء تقبلنا ذلك أم لا وهى وسيلة سهلة للانتشار، لكن اللغز يكون في كيف نستخدمها بطريقة إيجابية، لا يمكن القول بأن الجمهور يفقد متعته لكن يمكن أن نقول أنها تسهل على الكثير، أن يستمع لأغاني نجمهم المفضل بسهولة عكس الماضي.

من وجهة نظرك هل يجب على المطرب أن يسير مع التيار ولون الموسيقي المنتشر في الساحة أو لا؟

نعم هذا شئ مهم لأن الأجيال الحالية تميل للموسيقى الغربية واللون الشعبي وتقارن بينهم، لكن الأهم وأنا أسير مع هذا التيار أظل احتفظ بمشوارى الفني الذي قدمته منذ بدايتي، لذلك أختار أعمالى بعناية.

صابر الرباعي

في نهاية الحوار ما هي نصيحتك للنجوم الشباب أو من لديهم موهبة الغناء؟

الهدوء في خطواتهم وعدم استعجال النجاح، والأهم الأيمان بموهبتهم واختيار أعمال تساعد في صنع مسيرتهم، وأقول لهم مره ثانية لا تستعجلوا النجاح.