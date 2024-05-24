بعد نجاح ليه تعيشها لوحدك.. خالد الصاوي يتعاقد على فيلم سينمائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان خالد الصاوي على أحدث أعماله السينمائية، وذلك حسب مصادر صحفية وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر بدء التصوير به خلال الفترة المقبلة.

ويعيش خالد الصاوي حالة من النشاط الفني على الصعيد السينمائي، حيث عرض له مؤخرًا فيلم ليه تعيشها لوحدك، بالإضافة إلى استئتافه تصوير فيلم عيسى، فضلًا عن نجاحاته في موسم رمضان 2024 الماضي.

آخر أعمال خالد الصاوي السينمائية

جدير بالذكر إنه سيشارك خالد الصاوي في فيلم عيسى والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، جمع من خلاله بين الغموض والتشويق، وأحداثه تحمل في نهايتها عددا من الصدمات والمفاجآت.

كما شارك في فيلم ليه تعشيها لوحدك ويعد آخر أعماله السينمائية والذي دارت أحداثه في إطار من الدراما، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة،

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

الفيلم بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، مؤمن نور، محمد رضوان، خالد عليش، رؤى شانوحة، أمينة شلباية، فاطمة عادل، ومن تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.

وفي سياق آخر، أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بفكرة تقديم فيلم ليه تعيشها لوحدك، في تصريحات صحفية قائلًا: العلاقة بين رجل كبير وبنت صغيرة اتوجدت مرتين في الفيلم، مرة أنا رؤى وشريف منير وسلمى، والعلاقة دي في المجتمع بتاعنا مش مقبولة أوي بس بتعدي في الأفلام الكوميدي، والدراما لا لأنها بترجع أن الموضوع بجد.

آخر أعمال خالد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال خالد هو مشاركته في مسلسل صدفة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، ودارت أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

وشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.