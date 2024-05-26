نقابة الموسيقيين تكرم نقيب لبنان بحضور مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمصر، اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في لبنان، وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر منهم الفنان حلمي عبد الباقي وحماده ابو اليزيد ومنصور هندي ومحمد صبحي وخالد بيومي وعلى الشريعي وعلاء سلامة واحمد العيسوي وعاطف إمام.

تكريم نقيب الموسيقيين بلبنان

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة واعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاح التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.



وأعتبر مصطفي كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.

واعرب فريد بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدا إنه يشعر وكأنه في بيته مؤكدا علي وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفي كامل أنه يتمني وجود قانون حازم ليحمي الفن مقدما الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء

تكريم مصطفى كامل

يشار إلى أنه تم تكريم مصطفى كامل في نقابة الموسيقيين اللبنانيين، وذلك تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، وتحقيقه نجاحات كبيرة منذ فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين، وحضر التكريم النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضا عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.

حفل مصطفى كامل في لبنان

وأحيا مصطفى كامل الفترة الماضية حفلًا غنائيًا في لبنان، رافعًا شعار كامل العدد، حيث نفذت التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني.

ومن جانبه أعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل الذي نال من خلاله إشادات كبيرة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم وسط الشعب اللبناني الذي يحبه، ويعتبر التكريم وسامًا على صدره لم ينساه طول حياته، وقال: الغناء في لبنان له طعم تاني.

عودة مصطفى كامل للسينما

جدير بالذكر أن مصطفى كامل يستأنف تصوير تصوير فيلم بعنوان نور الريس، والذي يعود به للسينما بعد غياب لسنوات طويلة، ويشارك في العمل كلا من: عمرو عبد الجليل، لطفي لبيب، وغيرهم.

