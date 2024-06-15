تفاصيل شخصية سلوى عثمان في مسلسل "روح جدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة سلوى عثمان، تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي تحمل اسم "روح جدو"، والمسلسل من بطولة رنا رئيس تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي فانتازيا، وتجسد خلاله دور والدة الفنان إسلام إبراهيم.



سلوى عثمان تنتهي من تصوير فيلم روكي الغلابة

وعلى مستوى السينما انتهت سلوى مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم روكي الغلابة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف وإخراج أحمد الجندي والذي تظهر من خلاله في دور زوجة محمد رضوان، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي وتجسد دنيا شخصية بودي جارد.

آخر أعمال سلوى عثمان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سلوى عثمان مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وشارك في العمل كل من رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، أحمد كشك، ومسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وشارك في العمل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، غادة فلفل.

كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل كل من هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، إنتصار.