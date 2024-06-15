تعرف على أبطال وقصة مسلسل "السراب" لـ يسرااللوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة يسرا اللوزي لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم السراب وهو العمل الذي يجمعها لأول مرة مع النجم خالد النبوي، والمسلسل مكون من عشر حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على احدى المنصات الإلكترونية.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي مشوق عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية.



أبطال مسلسل السراب

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

آخر أعمال يسرا اللوزي الدرامية



يذكر أن آخر أعمال النجمة يسرا اللوزي مسلسل صلة رحم الذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث قدمت فيه دور ليلى الطبيبة النفسية التي تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها كما يتسبب بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، والمسلسل من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.



آخر أعمال يسرا السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، وشاركت في بطولته أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور وسيد رجب، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.