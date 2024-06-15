تعرف على موعد عرض فيلم "عصابة عظيمة" على منصة نتيفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة نتفيلكس العالمية عن موعد عرض فيلم “عصابة عظيمة"، من بطولة اسعاد يونس،ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم 20 من الشهر الجاري.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

مشاركة إسعاد يونس بمسلسل تيتا زوزو



وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة إسعاد يونس في مسلسل “تيتا زوزو” والذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل، المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل كامل العدد الجزء الثاني،ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي حيث يواجه الزوجان دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.



مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.