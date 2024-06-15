عرض فيلم "أهل الكهف" بالمركز الثقافي بطنطا

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض المركز الثقافي بطنطا فيلم “أهل الكهف” ضمن موسم افلام عيد الأضحى المبارك بطولة النجم خالد النبوي، حيث تم العرض الخاص للفيلم في الاسبوع الماضي.

صناع فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" يشارك به نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

قصة أهل الكهف

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

عرض فيلم أهل الكهف بسينما الشعب

من ناحية أخرى، يعرض مسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة دمنهور،وقصر ثقافة الزقازيق"، فيلم “أهل الكهف” حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة.