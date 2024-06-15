فن ومشاهير

غدًا.. عبير صبري وشقيقتها ونجم الغناء مجد القاسم ضيوف برنامج "واحد من الناس"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ْفي حلقة فنية خاصة في سهرة أول أيام عيد الأضحى في العاشرة مساءً في برنامجه "واحد من الناس "على شاشة قناة الحياة، الفنانة عبير صبري وشقيقتها مروة صبري مقدمة البرامج، ويتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول حياتهما الخاصة والأسرية، وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.

استضافة عبير صبري وشقيقتها في برنامج واحد من الناس 

 

كما تتناول الحلقة الحديث عن أول عيدية ومقدرها، وتجيب عبير صبري خلال الحلقة هل كانت السبب في ابتعاد اختها عن الفن أم لا، أمنيتها في تقديم شخصية داليدا.

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استضافة مجد القاسم في برنامج واحد من الناس 

 

كما يستضيف عمرو الليثي في الجزء الثاني من الحلقة المطرب مجد القاسم والذي يطرب الجمهور بباقة من أجمل اغانيه وأغاني العيد، ويكشف خلال الحلقة عن بدايته الفنية واحترافه الغناء وتركه لسوريا والمجئ للقاهرة.

 

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موعد برنامج واحد من الناس في عيد الأضحى 

 

كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية في مسيرته، وأهم ذكريات عيد الأضحى معه سواء في مصر أو سوريا، يذاع برنامج "واحد من الناس" في سهرة يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى بقناة الحياة.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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