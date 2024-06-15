لهذا السبب.. روبي تتغيب عن حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تغيبت الفنانة روبي عن العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"، الذي تخوض بطولته النسائية، ويرجع سبب تغيبها جولتها الغنائية في أمريكا وكندا، وهو ما اضطرها للتواجد في مدينة تورونتو الكندية التي ستحيي فيها أول حفل بجولتها.

قصة فيلم عصابة الماكس



ينتمي فيلم عصابة الماكس إلى فئة الأفلام الكوميدية، وتدور قصة فيلم عصابة الماكس في إطار من الكوميديا حول شخص يعمل حرامي ويقوم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بمفرده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، ومن ثم يجد نفسه في مأزق ومتورطًا في العديد من الأمور الخطيرة فيضطر إلى الاستعانة بمجموعة من الأشخاص لمساعدته ويكونوا عصابة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم عصابة الماكس



يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس" عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، محمد أسامة "أوس أوس" محمد لطفي، أحمد السقا كـ ضيف شرف، وآخرين من النجوم المتميزين، كما أن العمل من تأليف كلًا من الثنائي أمجد الشرقاوي ورامي علي، والاخراج للمخرج حسام سليمان.

آخر أعمال روبي





والجدير بالذكر آخر أعمال روبي أغنية الليلة حلوة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وإنتاج ميكس، وميكس وماستر: عمرو الخضري، وإخراج أحمد عبد الواحد.

وجاءت الكلمات كالتالي:

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس