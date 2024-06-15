نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. زبيدة ثروت تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الراحلة زبيدة ثروت تريند محرك اابحث جوجل، بسبب حلول ذكرى ميلادها أمس الجمعة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها.

نشأة زبيدة ثروت

ولدت الفنانة زبيدة ثروت في 14 يونيو 1940 بالإسكندرية، لأب كان ضابطًا، ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل.

رب صدفة خير من ألف ميعاد



بدأت مشوارها الفني بعد أن نُشرت صورتها على غلاف مجلة "الجيل" بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة، لجمال عيونها، حيث فازت بلقب ملكة جمال الشرق في المسابقة.

كما فازت في المسابقة التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، كواحدة من أجمل عشرة وجوه للسينما.

بدأت التمثيل عام 1956 من خلال فيلم "دليلة"، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وعملت كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها عالم الفن وكان راغبًا في أن تكون محامية ناجحة.

أبرز المحطات الفنية لـ زبيدة ثروت

نجحت زبيدة ثروت في تشكيل مسيرة فنية ناجحة أبرزها يوم من عمري، وفي بيتنا رجل، وزوجة غيورة جدًا، وحادثة شرف، وزمان يا حب.

فازت بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما في "بيتنا رجل" عام 1961، و"المذنبون" عام 1976.

قصة وصية زبيدة ثروت



وكانت صرحت في حوارها الأخير أنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ، لأنها تحبه كثيرًا، وأضافت أنها علمت أن عبدالحليم حافظ أوصى قبل وفاته أن يتم وضع صورتها معه في المدفن، وكان آخر أعمالها مسرحية "عائلة سعيدة جدًا".

