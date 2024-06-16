أحمد سعد في شكل مثير للجدل وهكذا تفاعل الجمهور



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع النجم أحمد سعد مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف برومو أحدث أعماله الجديدة، والتي تحمل اسم برنامج "بيت السعد"، وتعد التجربة الأولى له هو وأخيه الفنان عمرو سعد.



حيث شارك "أحمد" جمهوره ببرومو من البرنامج من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:"SooN".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد سعد



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية بعتذرلك، والتي حازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بعتذر لك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مرة تبكي وأنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

