نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول يوم العيد.. محمود البزاوى يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان محمود البزاوي عن اشتياقه، وحزنه لمفارقة الفنان الراحل علاء ولي الدين، حيث طالب "محمود" جمهوره في أول يوم عيد الأضحى بالدعاء والمغفره له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أول أيام عيد الأضحى... ذكرى وفاة الصديق الجميل... علاء ولى الدين الله يرحمه".



تعليقات الجمهور على منشور محمود البزاوى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمود البزاوي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه فى رمضان، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.