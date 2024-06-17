نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أنغام تحيي أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أنغام، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، على مسرح آرينا في دولة الكويت، اليوم الإثنين 17 يونيو الموافق ثاني أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة اللاتي يتفاعلون معها.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام هي أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024.

وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".

أغنية “خليني شوية”



والجدير بالذكر أن أنغام قد طرحت مؤخرًا، أغنية "خليني شوية"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.