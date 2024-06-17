نوستالجيا.. حقيقة اغتيال فريد الأطرش ورفض الملكة نريمان له

القاهرة - محمد ابراهيم - نعلم كثيرًا أن حياة النجوم مليئة بالمواقف الطريفة والخذلان، فمنها من يتعدى الموقف، والبعض الآخر يتعرض للحسرة والخيبة والأمل.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن قصة اغتيال فريد الأطرش ورفض الملكة نريمان له



نشأة فريد الأطرش



ولد فريد فى عام 1910 في بلدة القريا في جبل الدروز، وقد فر من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش التى قاتلت ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا.

وعاش في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقيه فؤاد وأسمهان، وقد التحق بإحدى المدارس الفرنسية حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بدلًا من الأطرش وهذا ما كان يضايقه كثيرا.



أبرز قصص حب الفاشلة في حياة فريد الأطرش



كان فاشلا في الحب حيث لم تكتمل له قصة غرامية واحدة، وأبرزها قصة حبة لـ ناريمان ملكة جمال مصر السابقة، والتى رفضت الارتباط به

و أيضا استمرت قصة الحب بين سامية جمال وفريد بينهما لمدة 11 عاما، وأثمرت عن عدد كبير من الأفلام التي تعتبر علامات في تاريخ السينما المصرية، وانتهت القصة بينهما بزواج سامية الشاب الأمريكي الذي أسلم خصيصا لكي يتزوجها، وقد رفض الأطرش الزواج من سامية جمال.

بعد أن انفصل الثنائي الفني سامية جمال، وفريد الأطرش، لجأ الأخير للبحث عن بديل لسامية، وفي إحدى صالات الرقص بالعاصمة الفرنسية باريس، شاهد الفنان فريد الأطرش الراقصة "ليلى الجزائرية"، وأعجب برقصها وقدمها من خلال أحداث فيلمه "عايزة أتجوز"، وعلى الرغم من وقوعه في حبها إلا أن هذه القصة لم تستمر طويلا بسبب ارتباطها بلاعب كرة مغربى، ولم يسفر التعاون الفني بينهما سوى عن 3 أفلام فقط.

بعد طلاق الفنانة شادية من الفنان عماد حمدي، عاشت الفنانة شادية لفترة قصة حب مع الفنان فريد الأطرش، ولكنها انتهت بالفشل، بعدها تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، حيث عانى الأطرش لفترة من جفاء شادية.

ولا يمكن إغفال حبه للفنانة سميرة أحمد قبل وبعد بطولتها أمامه في فيلم شاطئ الحب، وكان هو الفيلم الأول والأخير لهما، حيث كانت سميرة ترى أن الحب يعني الزواج.

تعتبر سلوى القدسى أرملة صديق فريد الأطرش هي حبيبة الفنان الراحل، والوحيدة التي ارتبط بها ارتباطا رسميا، بعدما أعلن خطبته عليها.

قصة تعرض فريد الأطرش للإغتيال



تعرض فريد الأطرش لمحاولة اغتيال بسبب الخيل، حيث جاء رجل من الإسكندرية للقاهرة بهدف قتله ولكنه شرب كثيرا، وبدأ يهذى بكلمات قال فيها إنه سيقتل فريد بسبب فوزه عليه في سباق الخيل، فسمعه عدد من الحضور الذين أبلغوا الفنان الكبير فأسرع بطلب الشرطة والتى ألقت القبض على الرجل