أحمد جودة - القاهرة - "مع الكبير".. نور خالد النبوي برفقة والده

نشر الفنان الشاب نور خالد النبوي صورة تجمعه بوالده الفنان خالد النبوي والفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "وكتب من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مع الكبير".

منشور الفنان نور النبوي عبر حسابه على إنستجرام

آخر أعمال الفنان نور النبوي في الدراما



ومن ناحية أخرى شارك الفنان نور النبوي حديثًا في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" مع والده الفنان خالد النبوي والذي قدم من خلاله شخصية "مروان" وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال الفنان نور النبوي في السينما

أما عن آخر أعمال نور النبوي في السينما فقد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "الحريفة" والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي لهذا العام الحالي وقدم من خلاله شخصية "ماجد" وهو من بطولة كلا من نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، أحمد بحر "كزبرة"، أحمد حسام "ميدو"، وآخرين من النجوم والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.