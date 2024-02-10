أجهزة الداخلية تضبط 310 قضية مخدرات و191 قطعة سلاح وتنفيذ 83942 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود هذه الحملات خلال24 ساعة عن ضبط (310) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (362) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (176,905 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (32,695 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (28,350 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,152 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,585 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,603 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,165 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (750 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 425 جرام)، و8267 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (191 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

‏ (20) بندقية آلية .

‏ (47) بندقية خرطوش.

‏ (11) طبنجة.

‏ (113) فرد محلى .

‏ (491) طلقة مختلفة الأعيرة .

‏ (20) خزينة متنوعة.

‏ (257) قطعة سلاح أبيض .

‏ فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83942) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

‏ (333) حكم جناية.

‏ (26840) حكم حبس جزئى.

‏ (4464) حكم حبس مستأنف.

‏ (41405) حكم غرامة.

‏ (10900) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (13) متهم إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (18) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (260) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (19415) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

‏ تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.