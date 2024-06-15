نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات شاملة بمستشفيات جامعة القاهرة لفترة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، في تصريح “لموقع دوت الخليج ” عن مجموعة من الإجراءات والتحضيرات المكثفة التي اتخذتها مستشفيات جامعة القاهرة خلال فترت عيد الأضحى المبارك لضمان استمرارية الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية المثلى خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أوضح الدكتور حسام أن هذه الإجراءات شملت جميع جوانب العمل داخل مستشفيات التابعة لجامعة القاهرة ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى العاملين في القطاعات المختلفة مثل التمريض والصيدلة والإداريين، إضافة إلى بنك الدم والمعامل.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن هناك جدولًا مفصلًا قد تم إعداده لتنظيم ورديات العمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة والإداريين، لضمان تواجد مستمر ومتوازن للطاقم الطبي والإداري خلال فترة عيد الأضحى. وأضاف عميد كلية الطب ،أن إدارة الأمن والدفاع المدني والإدارة الهندسية قد أعدت جدولًا مماثلًا، حيث تم التحقق من المخزون الاستراتيجي للمستهلكات والأدوية وضمان جاهزية الأنظمة والمعدات كافة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام صلاح أنه تم الوقوف على سلامة شبكات الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

كما أشار صلاح إلى أنه تم تجهيز غرف عمليات إضافية للطوارئ لدعم العمل خلال فترة العيد، مع إعداد جدول استعداد طارئ لمواجهة أي حالات مفاجئة.

كما شدد عميد كلية الطب على أنه تم توجيه كافة مديري المستشفيات بضرورة متابعة الاستعدادات بدقة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد على أهمية المرور الدوري على المنشآت الصحية لضمان توفير الخدمات الطبية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشمل جميع المستشفيات والوحدات والمراكز المتخصصة التابعة لجامعة القاهرة.

واختتم الدكتور حسام صلاح تصريحاته لموقع دوت الخليج بالتأكيد على التزام كلية الطب بجامعة القاهرة بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، مهما كانت الظروف.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الجامعة على صحة وسلامة المواطنين خلال فترات الأعياد والمناسبات الخاصة، حيث تزداد الحاجة إلى الخدمات الطبية الطارئة.

بهذه الجهود، تسعى كلية الطب بجامعة القاهرة إلى أن تظل في طليعة المؤسسات الطبية التي تقدم خدمات صحية عالية الجودة، وتؤكد جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي طارئ، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة في تقديم الرعاية الصحية.