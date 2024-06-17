«حياة كريمة» تُعلن بدء ذبح الأضاحي الموكل لها من المتبرعين ذبحها

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن بداية ذبح الأضاحي الموكل لها من المتبرعين ذبحها - للعام الثاني على التوالي، على أن تستمر عملية الذبح حتى عصر رابع يوم من عيد الأضحى المبارك.





وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تعتمد على خطة لتوزيع اللحوم بجميع محافظات مصر من خلال متطوعين حياة كريمة ومكاتبها الميدانية، التي تتولى عملية استلام اللحوم وتوزيعها للمستحقين والمتعففين في النجوع والقرى والمناطق النائية والمدن الحدودية. وأضاف البيان، أن مؤسسة حياة كريمة عملت أيضًا على تخصيص نسبة من اللحوم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وقامت "حياة كريمة" بتوزيع 10 الآف وجبة علي المستشفيات ودور الأيتام والمسنين في يوم عرفة، بالإضافة إلى الاحتفالات التي أقامتها المؤسسة في المحافظات المختلفة عقب صلاة العيد، وتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال وفي دور الأيتام.

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