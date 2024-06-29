جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.





وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، أن الدولة تحرص على مواصلة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما يؤكد على قدرة مصر تخطي التحديات الاقتصادية والمضي نحو تنفيذ التنمية الشاملة. وأوضح أنه يتطلع لمؤتمر ناجح ومثمر يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة التدفقات من الاتحاد الأوروبي للسوق المصري بما يحقق الرفاهية والأمن لشعوبنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسي: مؤتمر الاستثمار الأوروبي رسالة ثقة ودعم للاقتصاد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.