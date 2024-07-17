عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل أزمة الأدوية، وسيتم انتهاء الأمر خلال 3 أشهر.





وأوضح أن الدولة تسعى لتمكين أكبر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة، وسيتم إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين. وذكر أنه سيتم اليوم عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد، موضحا أيضا أن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة.

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة فى إحدى المستشفيات قائلًا:" كمسئولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن ولكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

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