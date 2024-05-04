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رياض - احمد صلاح - عالمة فلك لامثيل لذكائها تصدر تحذيراً مدوياً للمصريين: البقاء في المنازل ضرورة في ظل تهديدات قادمة خلال أسبوع...تفاصيل اكثر

توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية في مصر

توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أن تشهد مصر في منتصف هذا الشهر هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية، وقد تتسبب في جريان السيول وتوقف الحركة في بعض الطرقات. كما قد تتسبب في حدوث خسائر مادية.نصائح للمواطنين

طالبت ليلى عبد اللطيف المواطنين بالالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم المخاطرة والتهور والتساهل بتلك التعليمات. فعدم الالتزام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وتكون ذلك مكلفًا جدًا.

تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية المصرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنخفض إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على المحافظات الساحلية وتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على هذه المناطق. كما ستتأثر محافظات شمال الوجه البحري بالأمطار أيضًا.ارتفاع درجات الحرارة

من المتوقع أن يصبح الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل وفترات النهار الباكرة في معظم محافظات الجمهورية.

تأثير ظاهرة النينو