انت الأن تتابع خبر "شاب أردني يكشف عن فاكهه مهملة رخيصة".. تقضي على السعال والزكام في 5 دقائق فقط وتمنع ارتفاع السكر وتعالج هشاشة العظام وتعتبر الحل الأمثل لـ تقوي الذاكرة!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شاب أردني عن فاكهة جبارة لكنها مهملة تقوي الذاكرة وتمنع ارتفاع السكر وتعالج هشاشة العظام وتعتبر الحل الأمثل للزكام والسعال.وتتميز فاكهة الجوافة باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز من فوائدها في الجسم، حيث تحتوي الحبة الواحدة من الجوافة على 37.4 سعر حراري.وتمد الجوافة الجسم بالعديد من العناصر والمعادن، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والزنك.

تعد ثمار الجوافة من أحدى الفواكه التي تتميز بفوائدها الصحية وأهميتها للجسم التي تشمل تقوية جهاز المناعة والتمثيل الغذائي. ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي للجوافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب وغيرها ،مما تساعد في مكافحة الأمراض البكتيرية والفطرية الشائعة. حسب موقع “هيلث لاين” إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الجوافة يومياً.

فوائد تناول الجوافة

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة، التي تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بأغلب المشاكل الصحية، ومن أبرز فوائد الجوافة ما يلي:

ـ الوقاية من السعال والزكام نزلات البرد، حيث تساهم أوراق الجوافة في علاج الرشح وحساسية الصدر خاصة لدى الأطفال.

ـ تقلل الكحة والحساسية عند تناول مستخلص أوراقها.

ـ تعالج الجروح وتعمل على تسريع التئامها، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامين C.

ـ المساهمة في إبطاء ظهور الأمراض التنكسية، مثل: إعتام عدسة العين والضمور البقعي، كما أنها تحسن عملية النظر لغناها بفيتامين A.

ـ تعمل على علاج آلام الأسنان والتهاب اللثة وقروح الفم.

ـ تقوم بتعزيز الصحة الإدراكية وتقليل فرصة الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، وتقي من الإصابة بالاكتئاب.

ـ تعمل على تقوية العظام وزيادة كثافتها خاصة إذا تم تناولها مع الحليب كعصير وهي أحد فوائد الجوافة باللبن.

تعمل الجوافة على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد كما تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية.

تساهم الجوافة على تنظيم ضغط الدم للمصابين بارتفاع ضغط الدم عن طريق تحسين توازن البوتاسيوم والصوديوم في الجسم.

ينصح المختصون بتناول الجوافة كل صباح لتقليل مشكلة الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء وتطهير القولون بشكل كامل.

فوائد الجوافة للبشرة