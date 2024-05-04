عملاق التبيض: كريم فيتامين سي في المنزل لنضارة البشرة وتفتيحها 7 درجات وإزالة التصبغات والكلف

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رياض - احمد صلاح - تتساءل الكثير من الفتيات عن خطوات عمل كريم “فيتامين سي”، حيث تعد طريقة عمل كريم فيتامين سي في البيت من من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها من قبل عدد كبير من السيدات ويعود ذلك لمميزاته المتنوعة التي يحتوي عليها هذا الكريم، فضلًا عن الفوائد التي يمكنكِ الحصول عليها، كما يوجد الكثير من النساء ممن لا يتوافق معهم الأسعار المتداولة في الوقت الحالي حول كريمات فيتامين سي، ولذلك سنقدم لكم في السطور القادمة الخطوات الصحيحة لعمل كريم فيتامين في البيت.

طريقة عمل كريم فيتامين هناك عدد من المكونات التي يجب توفيرها من أجل عمل كريم فيتامين

سي في البيت بسهولة، وهي كما يلي:

كوب صغير من عصير الليمون

كوب صغير من زيت اللوز المر

احضري علبة من أي كريم مرطب

ثلاث كبسولات من فيتامين سي.خطوات التحضير

أولًا، احضري كمية مناسبة من أي مرطب محدد الذي يجب أن يكون متوافق مع نوع بشرتك.

أضيفي كمية مناسبة من الزيت اللوز المر إلى الكريم مع الاهتمام بعمل خلطة مناسبة.

ومن ثم، قومي بإحضار كبسولتين من فيتامين سي وينبغي أن تكون من نوع ذات موثوق منه.

ضعي الخليط الذي تم الحصول عليه من فيتامين سي، كما يتم وضعه مباشرة في زيت اللوز المر بإضافة كريم المرطب.

وبعد ذلك، امزحي الوصفة جيدًا حتى تحصلي على القوام الكريمي المطلوب.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يتجانس كليًا.

وفي هذه الخطوة،