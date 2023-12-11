اليمن: عقب بيان العميد سريع.. الحوثي يدلي بتصريح ناري مواقع التواصل الإجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي -

�قب عضو مجلس صنعاء السياسي على بيان قوات صنعاء الذي تلاه مساء السبت العميد يحيى سريع الذي أعلن من خلاله منع عبور السفن من أي جنسية كانت، إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. وحذر محمد علي الحوثي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، من أي مرافقة عسكرية للسفن الإسرائيلية، حيث ستعتبرها القوات المسلحة اليمنية خطرا يواجه أمن الجمهورية اليمنية، وعلى هذا المبدأ “سيكون من حق القوات المسلحة مواجهة هذا الخطر”. وكان الحوثي قال في منشور سابق له: “إن ‌‌‌‌‏أي دولة في العالم تحاول ان تبرر لرفض قرار القوات المسلحة اليمنية، فلتعلم بأن مطلب القوات المسلحة اليمنية مطلب مشروع وإنساني، والجمهورية اليمنية لا تأبه بأي مبرر ممن كان، واعتبر الحوثي أن الفيتو الأمريكي الذي منع قرار وقف إطلاق النار في غزة إرهاب، ومشاركة فعلية في جرائم العدو الصهيوني في غزة.