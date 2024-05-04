خادم الحرمين يفاجئ الجميع بأمرا ملكيا عاجلا

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بعدم إطلاق لقب "معالي" على كل مَن يرتكب جرائم الخيانة أو الفساد وما يخلّ بنزاهة الوظيفة العامة، من شاغلي مرتبة "وزير" والمرتبة "الممتازة".

وأكد الأمر الملكي علي عدم إطلاق لقب "معالي" سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أم تمت التسوية معهم، مع سحب المزايا التي يتمتعون بها بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، وكذلك سحب الأوسمة التي يحملونها.

ويأتي صدور هذا الأمر؛ "استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق مَن يشغلون مرتبتَيْ "وزير" و"الممتازة"، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين، وتنزيههما من كل ما من شأنه المساس بهما".