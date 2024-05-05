تفاصيل قرار سعودي مفاجئ بشأن اليمنيين المقيمين في المملكة!!

الرياض - محمد الاطلسي - عاد آلاف المغتربين اليمنيين، في السعودية، إلى ديارهم بشكل نهائي، بعد ترحيل غالبيتهم، خلال شهر واحد حسبما أفاد تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية (IOM).

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها الذي أصدرته الأربعاء، بشأن مراقبة تدفق اليمنيين العائدين، إنها سجلت عودة 4,226 مغترب من السعودية في مارس 2024.

وأضاف التقرير أن عدد المغتربين العائدين في مارس الماضي يمثلون زيادة بنسبة حوالي 36% مقارنة بالشهر السابق له (فبراير) الذي عاد فيه 3,116 مغترب.

وأشار التقرير إلى أن كل المغتربين العائدين في الشهر الماضي، عادوا عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وتوزعوا على 17 محافظة يمنية مختلفة، أبرزها صنعاء (547)، تليها صعدة (471)، ثم الحديدة (399)، وعمران (347)، وحجة (327)، فيما كانت أقل نسبة في محافظات البيضاء (41)، والجوف (36)، ولحج (22)، وشبوة (19).

وأوضح التقرير أن غالبية اليمنيين العائدين وبعدد 3,944 مغترب أو ما نسبته 93% من إجمالي العائدين في مارس الماضي، لا يملكون وثائق سفر وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية، فيما كان البقية (282 مغترباً)، وبنسبة 7% يمتلكون وثائق سفر وعادوا بطريقة نظامية من المملكة.