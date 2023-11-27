نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم دفاع الأهلي عن مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن يتمكن محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه غدًا أمام سموحة بسبب الإصابة.

وعلم دوت الخليج الرياضي بأن متولي اشتكى متولي من الإصابة في العضلة الأمامية واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.

وتأكد غياب محمود متولي عن المشاركة في مباراة الغد أمام سموحة بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد زعلوك، صلاح محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.