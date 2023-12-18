نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فهد العتيبي: الأهلي كان الطرف الأفضل أمام الاتحاد وأتمنى تأهله للمباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي عن فوز الأهلي على الاتحاد في مونديال الأندية والاستعداد للقاء فلومينينسي في نصف النهائي.

ماذا قال فهد العتيبي عن مباراة الأهلي والاتحاد السعودي؟

وقال العتيبي عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "الأهلي جماهيره كبيرة في كل مكان والاتحاد المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره لذلك خرجت المباراة حماسية بين الفريقين.

أضاف: "استمتعت بالروح الرياضية العالية بين الجماهير وهناك علاقة تاريخية بين الشعبين وأيضا بالمباراة والأهلي كان الطرف الأفضل والاتحاد لم يكن في يومه.

أكد: "ربما ظن الاتحاد أن المباراة أسهل وفي المتناول لكننا رأينا احترام كبير من الأهلي في اللقاء وهو ما ساعده على الفوز".

أوضح: "الاتحاد من بعض المشاكل وكان لديه في عجز في إيصال الكرة للمهاجمين بينما الأهلي كان أفضل وكوكا كان من نجوم المباراة وقدم مباراة كبيرة في وسط الملعب وكان مفاجأة مميزة من كولر في اللقاء".

أشار: "مباراة فلومينيسي صعبة ومعقدة واستسهال جمهور الأهلي للقاء يقلق والأهلي مطالب بالحذر واللعب بتوازن أكثر رغم أن فلومينيسي أقل من أندية أخرى مثل بالميراس وفلامينجو وهو الفريق الذي لا يهزم والأهلي قادر أمامه"

أتم: "نتمنى أن نفرح بتأهل الأهلي واعلق على المباراة النهائية في وجود الأهلي".