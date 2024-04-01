نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تطورًا جديدًا في إصابة ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

ديانج يبدأ مرحلة جديدة في برنامج تأهيله

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏